Covid, tavolo Di Maio-Speranza: da 15/5 via quarantena da Paesi Ue

Viaggi più semplici dentro e fuori dall'Unione europea. È quanto è emerso dal tavolo operativo sulle riaperture ai turisti stranieri in vista del periodo estivo svoltosi la mattina dell'8 maggio tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro della Salute Roberto Speranza (LO SPECIALE Covid - IL LIVEBLOG). Secondo quanto si apprende, dal 15 maggio verrà superata la mini quarantena per le persone provenienti dai Paesi europei. Lo stesso varrà anche per i cittadini provenienti da Regno Unito e Israele.

