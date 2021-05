"Cosa mi farebbe piacere". Elisa Isoardi fuori dai denti: davanti alla Toffanin il pesantissimo messaggio a Pier Silvio Berlusconi (Di sabato 8 maggio 2021) Elisa Isoardi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove si è raccontata in una intervista a tutto campo non ha riguardato solamente il mondo della televisione. La conduttrice televisiva è reduce da una splendida esperienza all'Isola dei Famosi, dove sarebbe stata tra le favorite per la vittoria finale se non fosse stata costretta ad abbandonare anzitempo il reality per un serio problema all'occhio. Rientrata in Italia, la Isoardi ha superato il normale periodo di quarantena e ha anche curato l'occhio, tornando così in televisione. Dove sembra attenderle un futuro importante, stavolta sugli schermi di Mediaset, dopo un passato in Rai. “Mi piacerebbe fare la tv che a me piace guardare. Una tv gentile, diretta e vera”, ha dichiarato dalla Toffanin. Un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021)è stata ospite di Silviaa Verissimo, dove si è raccontata in una intervista a tutto campo non ha riguardato solamente il mondo della televisione. La conduttrice televisiva è reduce da una splendida esperienza all'Isola dei Famosi, dove sarebbe stata tra le favorite per la vittoria finale se non fosse stata costretta ad abbandonare anzitempo il reality per un serio problema all'occhio. Rientrata in Italia, laha superato il normale periodo di quarantena e ha anche curato l'occhio, tornando così in televisione. Dove sembra attenderle un futuro importante, stavolta sugli schermi di Mediaset, dopo un passato in Rai. “Mibbe fare la tv che a me piace guardare. Una tv gentile, diretta e vera”, ha dichiarato d. Un ...

