Catania Foggia | tutto pronto per il primo turno dei play off

(Di sabato 8 maggio 2021) L’Ufficio Stampa delCalcio, comunica che al termine della seduta di rifinitura, svolta nel pomeriggio, l’allenatore del, Francesco Baldini ha convocato 23 giocatori per la sfida al, in programma domenica 9 maggio alle ore 17.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per ildella faseoff del girone del campionato Serie C 2020/21. Rossazzurri già in ritiro pre-gara, a Torre del Grifo. Tra i convocati anche lo squalificato Albertini e l’indisponibile Russotto.Questi gli atleti convocati: PORTIERI 22 Miguel Ángel Martínez 1 Antonio Santurro DIFENSORI 16 Alessandro Albertini 26 Luca Calapai 3 Claiton Dos Santos Machado 4 Antonio Giosa 20 Giovanni Pinto 17 Simone Sales 5 Tommaso Silvestri 29 Andrea Zanchi CENTROCAMPISTI 23 Jacopo ...

Domenica 9 maggio, fischio d'inizio alle 17:30 allo stadio "Angelo Massimino" per il match tra Catania e Foggia, valido per il primo turno dei playoff di Serie C (fase girone C). Etnei che affronteran ...
FOGGIA. Il Foggia ha effettuato il suo ultimo allenamento in territorio siciliano in vista della sfida contro il Catania, in ...