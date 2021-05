Berrettini in semifinale a Madrid Nadal eliminato, passa Zverev (Di sabato 8 maggio 2021) Continua la marcia di Matteo Berrettini al "Mutua Madrid Open", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi pari a 2.614.465 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja ... Leggi su quotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Continua la marcia di Matteoal "MutuaOpen", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi pari a 2.614.465 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Matteo in semifinale! ?? Al Masters 1000 di Madrid Matteo Berrettini batte 5-7 6-3 6-0 Cristian Garin! RT e forza… - Eurosport_IT : SE-MI-FI-NA-LE ?????? Berrettini ribalta Garin in tre set (5-7, 6-3, 6-0) e vola in semifinale: affronterà Ruud ????????… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MADRID, BERRETTINI IN SEMIFINALE Battuto Garin in 3 set (5-7, 6-3, 6-0) #SkyTennis… - infoitsport : Tennis, Masters1000 di Madrid: Berrettini soffre, ma batte Garin ed è in semifinale - errex2008 : RT @ItaliaTeam_it: Matteo in semifinale! ?? Al Masters 1000 di Madrid Matteo Berrettini batte 5-7 6-3 6-0 Cristian Garin! RT e forza Matte… -