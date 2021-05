Army of the Dead: Zack Snyder svela i segreti del dietro le quinte nel video in cui analizza il trailer (Di sabato 8 maggio 2021) Zack Snyder ha condiviso molti aneddoti e curiosità di Army of the Dead in un video in cui analizza le scene mostrate nel trailer del film. Army of the Dead è il nuovo film diretto da Zack Snyder in arrivo su Netflix il 21 maggio e un nuovo video svela il dietro le quinte delll'atteso progetto. Il regista ha spiegato così ogni scena inserita nel trailer condividendo aneddoti e curiosità su come sono state realizzate. Zack Snyder ha parlato nel video in cui parla del trailer di Army of the Dead dell'abilità di Dave ... Leggi su movieplayer (Di sabato 8 maggio 2021)ha condiviso molti aneddoti e curiosità diof thein unin cuile scene mostrate neldel film.of theè il nuovo film diretto dain arrivo su Netflix il 21 maggio e un nuovoilledelll'atteso progetto. Il regista ha spiegato così ogni scena inserita nelcondividendo aneddoti e curiosità su come sono state realizzate.ha parlato nelin cui parla deldiof thedell'abilità di Dave ...

Ultime Notizie dalla rete : Army the Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà l'ultimo film Marvel per Dave Bautista? A partire dal 21 maggio, troveremo l'attore su Netflix nei panni di Scott Ward, leader di un team di mercenari, in Army of the Dead di Zack Snyder. Inoltre sarà Glossu Rabban nel reboot di Dune di ...

Dave Bautista spiega perché ha preferito Army of the Dead a The Suicide Squad Dave Bautista avrebbe potuto riunirsi con James Gunn nell'attesissimo The Suicide Squad , ma alla fine ha scelto di recitare in Army of the Dead di Zack Snyder . Il regista di Guardiani della Galassia aveva offerto un ruolo all'interprete di Drax il Distruttore nel suo sequel/reboot dedicato ai personaggi DC, anche se ad oggi ...

Alien Army The difference (Rap, Elettronica) - Album Rockit Army of the Dead: pronti a giocare per vedere un’anteprima del film? Army of the Dead di Zack Snyder arriverà su Netflix il 21 maggio prossimo. Ecco un'iniziativa nata per mostrare un'anteprima del film.

Condannato Dominic Ongwen: ex bambino soldato tramutato in una macchina di morte Dominic Ongwen è stato condannato dalla Corte penale internazionale dell'Aia a 25 anni di carcere: noto come uno dei leader dell'esercito di ribelli ugandesi ...

