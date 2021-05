Verbali Amara, Davigo a La7: “Mancate indagini incomprensibili. Vie formali? Non si potevano seguire, necessità di informare in maniera sicura” (Di venerdì 7 maggio 2021) “Cosa ho pensato ricevendo una copia Word dei Verbali di Amara? Che mi sembrava incomprensibile la mancata iscrizione. Non si possono fare atti di indagine se non si fa l’iscrizione, e quelle cose richiedevano indagini tempestive”. Così l’ex consigliere del Csm, Piercamillo Davigo, intervistato a Piazzapulita su La7 sul caso dei Verbali di Piero Amara, ricevuti dal pm di Milano, Paolo Storari. Su questi fatti Davigo è stato sentito mercoledì dai pm di Roma, che indagano Storari per rivelazione di segreto d’ufficio per aver consegnato quei Verbali al togato di Palazzo dei Marescialli. Davigo, alla domanda se avesse mai suggerito a Storari di passare per vie ufficiali, cioè inviando un esposto al Csm, spiega che non era possibile “nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) “Cosa ho pensato ricevendo una copia Word deidi? Che mi sembrava incomprensibile la mancata iscrizione. Non si possono fare atti di indagine se non si fa l’iscrizione, e quelle cose richiedevanotempestive”. Così l’ex consigliere del Csm, Piercamillo, intervistato a Piazzapulita su La7 sul caso deidi Piero, ricevuti dal pm di Milano, Paolo Storari. Su questi fattiè stato sentito mercoledì dai pm di Roma, che indagano Storari per rivelazione di segreto d’ufficio per aver consegnato queial togato di Palazzo dei Marescialli., alla domanda se avesse mai suggerito a Storari di passare per vie ufficiali, cioè inviando un esposto al Csm, spiega che non era possibile “nel ...

