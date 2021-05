Uomini e Donne, Maria Tona sbotta dopo la trasmissione (Di venerdì 7 maggio 2021) Spesso gli ex protagonisti di Uomini e Donne quando lasciano il programma si tolgono qualche sassolino dalle scarpe. Così è successo anche con Maria Tona, che in una recente intervista ha dichiarato che non può dire (fino a fine maggio) il motivo per cui non la vediamo più nello show di Canale 5. L’ex dama ha anche lanciato una frecciatina parlando di “carne da macello”. Le parole di Maria Tona Maria Tona avrebbe rilasciato: “Questa è una delle domande a cui ancora non ho risposto ma ci sono dei motivi, non sono una persona superficiale né banale. Ti dico solo “carne da macello”, non mi piace essere un numero, non mi piace quando viene svalutata la mia intelligenza, e soprattutto quando viene messa alla prova la verità, il mio cuore e i sentimenti che ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 7 maggio 2021) Spesso gli ex protagonisti diquando lasciano il programma si tolgono qualche sassolino dalle scarpe. Così è successo anche con, che in una recente intervista ha dichiarato che non può dire (fino a fine maggio) il motivo per cui non la vediamo più nello show di Canale 5. L’ex dama ha anche lanciato una frecciatina parlando di “carne da macello”. Le parole diavrebbe rilasciato: “Questa è una delle domande a cui ancora non ho risposto ma ci sono dei motivi, non sono una persona superficiale né banale. Ti dico solo “carne da macello”, non mi piace essere un numero, non mi piace quando viene svalutata la mia intelligenza, e soprattutto quando viene messa alla prova la verità, il mio cuore e i sentimenti che ...

