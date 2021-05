Ue | Von der Leyen | ‘enorme responsabilità | tutti abbiamo un ruolo per ripresa’

(Di venerdì 7 maggio 2021) Porto, 7 mag. (Adnkronos) – “un’enormeunaffinché la ripresa” dopo la pandemia “sia reale”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der, intervenendo al Social Summit di Porto.“Ora arriva un secondo passo importante, il Recovery: l’Europa fornirà un grande pacchetto di 750 miliardi di Next Generation Eu, ma dobbiamo assicurarci che l’aspetto sociale sia prioritario”. Von dersi dice “certa che questo summit dimostrerà che l’Ue saprà rispondere adeguatamente”. L'articolo CalcioWeb.

Così la presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, durante il suo discorso introduttivo del Summit sociale di Porto. "Dobbiamo agire sul cambiamento climatico e voglia che l'Europa ...L'Unione europea, però, è ancora divisa sull'argomento: nella mattina del 6 maggio UrsulaLeyen, presidentessa della Commissione europea, si è mostrata cauta davanti alla notizia, dicendosi ...Il Next Generation Eu è "il più grande piano di investimenti dal Piano Marshall" e tutti hanno l'enorme responsabilità di fare sì ...Non solo Don Milani. Dopo la citazione del prete di Barbiana di ieri, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, cita anche il ‘Gattopardo’ in un passaggio del suo discorso introdu ...