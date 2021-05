Trapani | peschereggio Aliseo sta tornando a Mazara del Vallo Il comandante sta bene

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trapani peschereggio

Una telefonata di pochi minuti del comandante Giuseppe Giacalone per rassicurare il figlio e confermare che presto sarà a Mazara del Vallo con tutto il suo equipaggio Peschereccio Aliseo sulla via de ...Ritorna Emmaus a Palermo . Dopo aver lasciato il padiglione 3 alla Fiera del Mediterraneo, la scorsa estate, l’associazione ha inaugurato la nuova sede in via Caravaggio 10, con il proposito di contin ...