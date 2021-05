Tragico incidente a Roma, vittime due 20enni: uno è Simone Piromalli, testimone chiave dell’omicidio Sacchi (Di venerdì 7 maggio 2021) Giorgia Albano e Simone PiRomalli hanno perso la vita a soli 21 anni in un Tragico incidente stradale a Roma sul Grande Raccordo Anulare. Il ragazzo Simone PiRomalli era anche uno dei testimoni chiave nel processo sull’omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer Romano ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019 nella zona di Colli Albani durante un presunto scambio droga. I colpevoli dell’omicidio sono Paolo Pirino, Valerio Del Grosso, responsabili dell’aggressione, e Marcello De Propris, che consegnò loro l’arma con cui Sacchi è stato ucciso. Simone PiRomalli omicidio Sacchi, che ruolo ha ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Giorgia Albano ePilli hanno perso la vita a soli 21 anni in unstradale asul Grande Raccordo Anulare. Il ragazzoPilli era anche uno dei testimoninel processo sull’omicidio di Luca, il personal trainerno ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019 nella zona di Colli Albani durante un presunto scambio droga. I colpevolisono Paolo Pirino, Valerio Del Grosso, responsabili dell’aggressione, e Marcello De Propris, che consegnò loro l’arma con cuiè stato ucciso.Pilli omicidio, che ruolo ha ...

