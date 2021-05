Taekwondo | Simone Alessio si qualifica alle Olimpiadi! Spazzato via Guelec | si vola a Tokyo 2021!

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 maggio 2021)sicon autorità per le Olimpiadi di2021 nel(categoria -80 kg) e raggiunge Vito Dell’Aquila (-58 kg): sale dunque a due il contingente azzurro nel Sol Levante, in attesa che domani scendano sul tatami anche Paulina Armeria e Maristella Smiraglia. Decisamente un bel passo avanti per l’Italia, se pensiamo che a Rio 2016 non era presente nessun portacolori del Bel Paese. Dopo i fasti dei vari Mauro Sarmiento e Carlo Molfetta, la Federazione ha investito in un progetto a lungo termine, rilanciando il settore giovanile e svezzando atleti di classe cristallina. Ora si raccolgono i frutti, con la sensazione che il meglio debba ancora venire. E dire che la giornata odierna aveva visto palesarsi dinanzi adiversi ...