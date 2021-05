(Di venerdì 7 maggio 2021) Continua la battaglia. E secondo il New York Timesntus,Madrid e Barcellona, che nonfirmato la lettera di rinuncia al progetto inviata dall'Uefa, sarebbero pronti a passare ...

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Superlega, il NYT rivela: Real, Juve e Barcellona pronte a chiedere i d… - GuruJuve : Superlega, il NYT: 'Juve, Barça e Real contro i club che hanno lasciato' In memoria di «Well done Steven! ... fri… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Superlega, il NYT rivela: Real, Juve e Barcellona pronte a chiedere i danni ai club 'disertori' - TuttoMercatoWeb : Superlega, il NYT rivela: Real, Juve e Barcellona pronte a chiedere i danni ai club 'disertori' - fcin1908it : NYT: 'SuperLeague, guerra interna tra club. Juve, Barça e Real minacciano azioni legali' -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega NYT

Fanno riferimento al già noto documento istitutivo della, che tra le altre cose prevedeva una penale di circa 150 milioni di euro. Ma c'era il dubbio che restando solo 3 club, il quadro ...'Persino la mafia ha un codice...' Photo by Paul Murphy - UEFA Ormai dellafallita si sa praticamente tutto. Nel minimo dettaglio, quasi. Anche perché il presidente dell'Uefa Ceferin ha ...La Superlega europea continua a far discutere, nonostante il progetto sia naufragato ancor prima di vedere il semaforo verde. Le polemiche - o le minacce ...È guerra totale non solo tra l’UEFA e i ‘ribelli’ ancora determinati ad andare avanti col progetto Superlega, ma anche tra questi ...