Scippano anziana | carabiniere fuori servizio li insegue

Due scippatori, che avevano appena strappato la borsa ad una donna nel quartieregrotta, a Napoli, sono stati messi in fuga da un. Il militare, che era a bordo della sua auto, ha notato in viale Augusto, due giovani che hanno avvicinato unadonna e le hanno strappato la borsa, fuggendo a piedi. Ilè sceso dalla macchina e li ha inseguiti. I due hanno abbandonato la borsa, che è stata recuperata, ed hanno continuato la fuga. Le indagini per identificarli, con l' aiuto delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, sono in corso.