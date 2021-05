Sci Alpino, motocross nefasto per Kristoffersen: caviglia fratturata, out 4-6 settimane (Di venerdì 7 maggio 2021) Continua il 2021 no di Henrik Kristoffersen. Dopo aver concluso la stagione sciistica senza mai veramente ambire alla Coppa del Mondo, c’è ora un intoppo in vista delle Olimpiadi di Pechino in programma il prossimo febbraio. Kristoffersen è stato coinvolto lo scorso sabato in una caduta durante una sessione di motocross: frattura dell’astragalo del piede destro e tempi di recupero fissati a 4-6 settimane. Il tutto è accaduto in Austria, a Salisburgo, dove lo sciatore ha residenza. Ora è in Norvegia, dove sarà sottoposto ad altri esami. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Continua il 2021 no di Henrik. Dopo aver concluso la stagione sciistica senza mai veramente ambire alla Coppa del Mondo, c’è ora un intoppo in vista delle Olimpiadi di Pechino in programma il prossimo febbraio.è stato coinvolto lo scorso sabato in una caduta durante una sessione di: frattura dell’astragalo del piede destro e tempi di recupero fissati a 4-6. Il tutto è accaduto in Austria, a Salisburgo, dove lo sciatore ha residenza. Ora è in Norvegia, dove sarà sottoposto ad altri esami. SportFace.

