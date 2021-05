Resident Evil Village | esce oggi l’ultimo esponente di una saga leggendaria

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 7 maggio 2021)è qui. Disponibile dalla mezzanotte disu console di nuova generazione e PC, il nuovo gioco horror Capcom è pronto a disturbare il sonno dei milioni di appassionati in giro per il mondo.Alla fine il 7 maggio è arrivato, ed il lancio è avvenuto:è tra noi. L’ultima fatica di Capcom è finalmente disponibile sugli scaffali fisici e virtuali, per la gioia dei milioni di appassionati in giro per il mondo che non aspettavano altro. Dopo l’ottimo, ultimo capitolo, che ha introdotto per la prima volta nella storia la prima persona nel franchise horror, quest’quello che potremmo definire un sequel spirituale e non ...