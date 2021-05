Resident Evil Village e Returnal per PS5 protagonisti di imperdibili offerte su Amazon

(Di venerdì 7 maggio 2021) Se siete alla ricerca di un nuovo gioco per PS5, siete nel posto giusto! Già perchépropone delle interessantiper alcuni titoli per la console di Sony. Nello specifico, il famoso rivenditore propone, uscito oggi, a 64,80 Euro ea 59,99 Euro. Per quanto riguarda il nuovo titolo di Capcom, forse non si tratta di uno sconto così grande, ma potete comunque risparmiare qualche Euro. L'esclusiva PS5 di Housemarque, invece, ha uno sconto decisamente più importante, considerando che il titolo viene venduto alla cifra di 80,99 Euro. Leggi altro...

Advertising

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #REVillage e #Returnal in offerta su #Amazon. - FrancescoDeMag4 : Ma oggi il sito di @spaziogames si è trasformato nella soluzione (spezzettata in venti articoli) di Resident Evil?!? - Stoupwhiff : Dopo diversi trailer, eventi dedicati e un’attesa ricca di fermento, a partire da oggi tutti gli appassionati e neo… - Vereor_4 : @ClaudioCla71 @pierchiodo @Multiplayerit Poi la saga di Resident Evil ha sempre buttato un'occhio agli speedrunner,… - Console_Tribe : Resident Evil Village disponibile da oggi - -

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil

Ora cheVillage è finalmente disponibile, dopo un confronto tra le diverse versioni del gioco è emerso un dettaglio molto interessante riguardante PS5 e Xbox Series X . Pare infatti che i ...In questi ultimi giorni le attenzioni del mondo videoludico si sono rivolte a due pezzi da novanta come Returnal ( Voto: 9.3 - Recensione ) eVillage ( Voto: 9.5 - Recensione ). Una coppia d'assi che giustamente ha meritato i riflettori della stampa di settore e gli apprezzamenti degli appassionati, sfilando agevolmente sul ...Resident Evil Village è disponibile da oggi, 7 maggio 2021, su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Google Stadia, ci ricorda Capcom.. Nel caso non ve ne siate accorti, Resident Evil Village è ...Resident Evil riparta dal villaggio. Dalle idee e il design di Village in poi, si spera, ci sarà solamente da limare e non rivoluzionare.