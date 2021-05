Previsto per domani il volo di rientro per la coppia bloccata in India (Di venerdì 7 maggio 2021) Sabato 8 maggio atterrerà, all’aeroporto di Pisa, il volo sanitario organizzato per riportare in Italia la coppia di Campi Bisenzio (Firenze) bloccata da oltre una settimana a New Delhi insieme alla bambina adottata in India perché la donna, Simonetta Filippini, è risultata positiva al tampone di controllo per rientrare in Italia. L’avvocatessa della famiglia, Elena Rondelli, ha spiegato che ha ricevuto ieri sera il piano volo e l’ultima autorizzazione necessaria da parte del ministero della Salute italiano per fare entrare la signora in Italia, nonostante sia ancora positiva. La coppia ha lanciato una raccolta fondi, attraverso il legale che li segue, raccogliendo 130mila euro fondi necessari per prenotare un volo attrezzato dal punto di vista sanitario. “Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Sabato 8 maggio atterrerà, all’aeroporto di Pisa, ilsanitario organizzato per riportare in Italia ladi Campi Bisenzio (Firenze)da oltre una settimana a New Delhi insieme alla bambina adottata inperché la donna, Simonetta Filippini, è risultata positiva al tampone di controllo per rientrare in Italia. L’avvocatessa della famiglia, Elena Rondelli, ha spiegato che ha ricevuto ieri sera il pianoe l’ultima autorizzazione necessaria da parte del ministero della Salute italiano per fare entrare la signora in Italia, nonostante sia ancora positiva. Laha lanciato una raccolta fondi, attraverso il legale che li segue, raccogliendo 130mila euro fondi necessari per prenotare unattrezzato dal punto di vista sanitario. “Il ...

