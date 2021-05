Prada e Miu Miu al lavoro sul denim sostenibile con Levi’s

Advertising

dyetko_28 : RT @vogue_italia: Prada + jeans + sostenibilità = una collezione che è impossibile non amare. Vi piace? - cocoa_key : RT @vogue_italia: C'è modo più dolce di reinventare un paio di vecchi jeans? Guardate qui ???? - gustav_mc : RT @vogue_italia: C'è modo più dolce di reinventare un paio di vecchi jeans? Guardate qui ???? - ilookamazing_ : RT @vogue_italia: C'è modo più dolce di reinventare un paio di vecchi jeans? Guardate qui ???? - vogue_italia : C'è modo più dolce di reinventare un paio di vecchi jeans? Guardate qui ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Prada Miu

Vogue Italia

Emma Corrin perVolto della collezione è la Lady D di The Crown , l'attrice Emma Corrin , che nella vita da red carpet ha spesso sfoggiato look firmati, sempre impeccabile. Ha ...Nella collezione Upcycled by, la capsule collection in collaborazione con Levi's, il denim più iconico degli anni Ottanta e Novanta viene reinterpretato dal brand di Miucciaprosegue così il suo percorso nella moda sostenibile, iniziata con la collezione di capi vintage non - firmati, accuratamente scelti in negozi e mercatini di abbigliamento vintage di ...Miu Miu dà nuova vita ai jeans Levi's con una capsule collection preziosissima. Tra i volti della campagna anche la Principessa Diana di The Crown e la figlia di Kate Moss. Annunciata a dicembre 2020, ...Di madre in figlia: tutte le figlie che hanno seguito la carriera da modella delle mamme, da Kate Moss e Lila Grace a Bella e Gigi Hadid ...