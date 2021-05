Lavoro: 389mila entrate previste dalle imprese per maggio 2021 (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Sono più di 389mila le assunzioni programmate dalle imprese per maggio e arrivano a sfiorare 1,27 milioni nell’arco del trimestre maggio-luglio. “Pur in un quadro ancora di incertezza, si registra una promettente ripresa dell’attività economica globale, e con essa degli scambi commerciali, sostenuti soprattutto da Cina e USA, che insieme a un clima di maggior fiducia delle imprese grazie ai recenti allentamenti delle restrizioni anti-Covid, produce per il mese in corso una crescita dei contratti sul mese precedente (+84mila rispetto ad aprile con un tasso di crescita del 27,5%)”, si legge nel Bollettino mensile del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. Le previsioni del mese di maggio si basano sulle interviste ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Sono più dile assunzioni programmatepere arrivano a sfiorare 1,27 milioni nell’arco del trimestre-luglio. “Pur in un quadro ancora di incertezza, si registra una promettente ripresa dell’attività economica globale, e con essa degli scambi commerciali, sostenuti soprattutto da Cina e USA, che insieme a un clima dir fiducia dellegrazie ai recenti allentamenti delle restrizioni anti-Covid, produce per il mese in corso una crescita dei contratti sul mese precedente (+84mila rispetto ad aprile con un tasso di crescita del 27,5%)”, si legge nel Bollettino mensile del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. Le previsioni del mese disi basano sulle interviste ...

