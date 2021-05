Isola dei Famosi, cosa succede ad Awed: fan preoccupati (Di venerdì 7 maggio 2021) Il noto youtuber Awed è uno dei concorrenti dell’edizione 2021 del reality l’ ‘Isola dei Famosi’. Le sue condizioni stanno preoccupando i fan. Sono emerse alcune indiscrezioni sul noto youtuber e concorrente (via web)Dalla rete alla Tv, il noto youtuber Awed ne ha fatta di strada. Se prima era lui a commentare le “imprese” dei concorrenti dei vari reality, ora lui stesso si è cimentato come naufrago a l’Isola dei Famosi, edizione 2021. Leggi anche-> Achille Lauro, sfogo improvviso sui social: “;È venuto il momento di farlo” In molti hanno notato le dure prove alle quali si sono sottoposti i naufraghi. cosa che ha portato ad un dimagrimento per tutti. Nel caso dello streamer napoletano, la riduzione di peso è stata evidente al punto da far preoccupare molti ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 7 maggio 2021) Il noto youtuberè uno dei concorrenti dell’edizione 2021 del reality l’ ‘dei’. Le sue condizioni stanno preoccupando i fan. Sono emerse alcune indiscrezioni sul noto youtuber e concorrente (via web)Dalla rete alla Tv, il noto youtuberne ha fatta di strada. Se prima era lui a commentare le “imprese” dei concorrenti dei vari reality, ora lui stesso si è cimentato come naufrago a l’dei, edizione 2021. Leggi anche-> Achille Lauro, sfogo improvviso sui social: “;È venuto il momento di farlo” In molti hanno notato le dure prove alle quali si sono sottoposti i naufraghi.che ha portato ad un dimagrimento per tutti. Nel caso dello streamer napoletano, la riduzione di peso è stata evidente al punto da far preoccupare molti ...

trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi - AnnamariaCerea : RT @Scaldarigi: Sono sicura sarà una bella puntata. Perché ? Perché non c'è Gilles e non sentiremo ancora 'Miriam ti amo sei la mia vita la… - lancillizza : Se esiste un Dio dei reality faccia uscire Mirea ti preco #isola -