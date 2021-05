Il peschereccio italiano mitragliato è l’ennesimo affronto libico

(Di venerdì 7 maggio 2021) Mazara del Vallo, 7 mag- Sta rientrando a Mazara ilAliseo protagonista del“controverso” episodio con la marineria libica, sebbene solo un mese fa si registrava nell’incontro di Tripoli l’affermazione soddisfatta del premier Draghi “ricostruire un’antica amicizia”. Già, ma quale amicizia se il collegaAbdulhamid Dabaiba si approcciava al medesimo meeting con lo slogan “Prima la sovranità della Libia”? Ildalla Libia E infatti dopo il gravissimo sequestro dei 18 pescatori e delle due imbarcazioni italiane, Antartide e Medinea, per oltre 100 giorni (settembre-dicembre 2020), ieri pomeriggio tre pescherecci della flotta di Mazara del Vallo, Artemide, Nuovo Cosimo e Aliseo sono stati attaccati da una motovedetta militare ...

... che oppone Francia e Regno Unito, e quello al largo delle coste libiche in cui è rimasto ferito il comandante di un. Ma sono tantissimi i fronti dove si combatte per il diritto ..."Ieri abbiamo assistito ad un profluvio di reazioni contro i responsabili del mitragliamento di unnel Mediterraneo. Mitragliamento operato da bordo di una motovedetta regalata dal governoalle milizie libiche. A fine maggio torna in aula il decreto sul ...Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Ieri abbiamo assistito ad un profluvio di reazioni contro i responsabili del mitragliamento di un peschereccio italiano nel Mediterraneo. Mitragliamento operato da bordo di ...Mascherine farlocche a scuola, il populismo sui brevetti dei vaccini, la guerra del pesce tra Francia e Inghilterra. Questo e altro nella zuppa di Porro del 7 maggio 2021 ...