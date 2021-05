I soldi per i ristori scarseggiano ma abbondano quelli per Mps (Di venerdì 7 maggio 2021) di Gianluigi Paragone. Ma voi avete preso soldi dal governo, sì o no? Alla fine della giostra, tra sostegni ristori e rinforzini, l’unica domanda che mette a nudo il giochino è appunto questa: avete preso i soldi, sì o no? Se sì, allora il campo della maggioranza è giusto che si riempia di consenso; se no, allora significa che le promesse e le parole si sono trasformate in colossali bugie. E’ un anno che leggo titoli sulla montagna di soldi in arrivo, specie grazie alla Grande Madre Europa. Eppure il malcontento è crescente, perché a fronte di mancanza di liquidità o di sofferenze pregresse si cumulano regole assurde, coprifuoco, pass vaccinali e multe da pagare. Pochi giorni fa 30mila tifosi dell’Inter hanno invaso piazza del duomo per festeggiare lo scudetto; lo hanno fatto indisturbati perché nessun ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 7 maggio 2021) di Gianluigi Paragone. Ma voi avete presodal governo, sì o no? Alla fine della giostra, tra sostegnie rinforzini, l’unica domanda che mette a nudo il giochino è appunto questa: avete preso i, sì o no? Se sì, allora il campo della maggioranza è giusto che si riempia di consenso; se no, allora significa che le promesse e le parole si sono trasformate in colossali bugie. E’ un anno che leggo titoli sulla montagna diin arrivo, specie grazie alla Grande Madre Europa. Eppure il malcontento è crescente, perché a fronte di mancanza di liquidità o di sofferenze pregresse si cumulano regole assurde, coprifuoco, pass vaccinali e multe da pagare. Pochi giorni fa 30mila tifosi dell’Inter hanno invaso piazza del duomo per festeggiare lo scudetto; lo hanno fatto indisturbati perché nessun ...

matteosalvinimi : Altro che “giustizia” sportiva e lotta al doping, a qualcuno interessano solo i soldi. Forza Alex, noi tifiamo per… - Antonio_Tajani : Il #PontesulloStretto è un'opera necessaria al rilancio dell'economia italiana. Rappresenta un simbolo per il risca… - emenietti : nei titoli e negli articoli di giornale l'uso del nome senza il cognome per le vittime non è solo un ricorso al pat… - Nikolao28185737 : RT @matteosalvinimi: Altro che “giustizia” sportiva e lotta al doping, a qualcuno interessano solo i soldi. Forza Alex, noi tifiamo per te!… - ALESSAN37398976 : RT @ALESSAN37398976: e proprio vero che nei momenti di difficoltà quasi tutti ti girano le spalle,non si interessa nessuno di me,ma oggi e… -

Ultime Notizie dalla rete : soldi per Roma, muore in un incidente di moto il teste del caso Sacchi Simone Piromalli era uno dei membri del gruppo di Del Grosso che aveva avuto il compito di assicurarsi che Anastasiya, allora fidanzata con Sacchi, avesse davvero i soldi per pagare la droga nel suo ...

Marianne Faithfull ha molto vissuto ...solo un paio di esempi di gente che ha fatto così tanti soldi senza fregature. I Beatles, gli Stones? ma c'è stato qualcuno che ha cercato di fregare anche loro. Ma non pensiamo a queste cose, per l'...

Perché Harry e Meghan hanno chiesto soldi per il compleanno del figlio Money.it 8xmille. Monzio Compagnoni (Cei): “Una scelta che può cambiare la vita di moltissime persone” "Le opere di carità sono sotto gli occhi di tutti: mense, centri d'ascolto, case d'accoglienza per la cura e la protezione dei minori, delle donne che hanno subito violenza, di chi non saprebbe a chi ...

Ristori per il turismo invernale: nel Bellunese i primi 63 milioni BELLUNO. Quanti ristori sono attesi in provincia di Belluno grazie a quelli già definiti? Fra i 70 e gli 80 milioni. Circa 25 milioni sono stati assegnati al Veneto dalla ripartizione del Fondo dei 23 ...

Simone Piromalli era uno dei membri del gruppo di Del Grosso che aveva avuto il compito di assicurarsi che Anastasiya, allora fidanzata con Sacchi, avesse davvero ipagare la droga nel suo ......solo un paio di esempi di gente che ha fatto così tantisenza fregature. I Beatles, gli Stones? ma c'è stato qualcuno che ha cercato di fregare anche loro. Ma non pensiamo a queste cose,l'..."Le opere di carità sono sotto gli occhi di tutti: mense, centri d'ascolto, case d'accoglienza per la cura e la protezione dei minori, delle donne che hanno subito violenza, di chi non saprebbe a chi ...BELLUNO. Quanti ristori sono attesi in provincia di Belluno grazie a quelli già definiti? Fra i 70 e gli 80 milioni. Circa 25 milioni sono stati assegnati al Veneto dalla ripartizione del Fondo dei 23 ...