I pronostici di Serie A | 35ª giornata | weekend caldissimo con Juve-Milan e Benevento-Cagliari

(Di venerdì 7 maggio 2021) Si torna in campo per la 35ªdel campionato diA, la stagione è entrata nella fase decisiva e sono in arrivo nuovi verdetti. Il Napoli ha intenzione di riscattare il pareggio contro il, la squadra di Gennaro Gattuso non può permettersi un passo falso contro lo Spezia. Match casalingo dell’Udinese contro il Bologna, l’Inter continua la festa in casa contro la Sampdoria. In serata la Fiorentina con la Lazio, le due squadre sono alla ricerca di punti per salvezza e Champions League. Il Sassuolo in trasferta con il Genoa,può decidere tutto per la salvezza. L’Atalanta affronta il già retrocesso Parma, il Torino alla ricerca di punti contro il Verona. La Roma ha intenzione di chiudere al meglio la stagione, nell’ultimo match ...