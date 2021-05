Guido Rasi è dubbioso sui brevetti | Un vaccino non è la torta della nonna

(Di venerdì 7 maggio 2021), ex direttore dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), in un'intervista a la Repubblica si dice preoccupato del "liberi tutti" che potrebbe instaurarsi con la sospensione dei: '...

Advertising

globalistIT : - carlo24 : RT @Michele_Arnese: 'Vaccini così innovativi sono molto complicati da produrre. Richiedono centinaia di componenti, molte delle quali a lor… - WllmPrina : RT @Michele_Arnese: 'Vaccini così innovativi sono molto complicati da produrre. Richiedono centinaia di componenti, molte delle quali a lor… - FilippoGiov : RT @Michele_Arnese: 'Vaccini così innovativi sono molto complicati da produrre. Richiedono centinaia di componenti, molte delle quali a lor… - mrighetti1967 : RT @Michele_Arnese: 'Vaccini così innovativi sono molto complicati da produrre. Richiedono centinaia di componenti, molte delle quali a lor… -

Ultime Notizie dalla rete : Guido Rasi

, ex direttore dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), in un'intervista a la Repubblica si dice preoccupato del "liberi tutti" che potrebbe instaurarsi con la sospensione dei brevetti: '...A spiegarlo chiaro e tondo è l'ex direttore dell'EMA, l'italianointervistato dal quotidiano La Repubblica. Ammesso che le royalties sui brevetti vengano liberalizzate, resterebbe il ...L'ex direttore dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) pensa che il liberi tutti, che la scelta di Biden potrebbe causare, non è la giusta direzione da prendere: "Ora costa più comprare un vaccino ...AGI - “Un vaccino non è la torta della nonna”. Guido Rasi, ex direttore dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), in un'intervista a la Repubblica si dice preoccupato del "liberi tutti" che potrebb ...