Fast & Furious 9, Jordana Brewster svela: "Mia e Letty avranno una scena insieme, finalmente" (Di venerdì 7 maggio 2021) Jordana Brewster a.k.a. Mia Toretto nel franchise di Fast and Fuorious anticipa che in F9 la vedremo finalmente interagire con la Letty di Michelle Rodriguez. Quest'estate al cinema arriverà finalmente Fast & Furious 9, il nono capitolo della saga, ma forse vi stupirà apprendere che sarà anche la prima volta in cui vedremo interagire direttamente Mia e Letty, ovvero i personaggi di Jordana Brewster e Michelle Rodriguez. Il franchise di Fast & Furious, pur essendo composto principalmente da imponenti figure maschili, ha avuto anche la sua dose di personaggi femminili badass, dalle già nominate Mia e Letty alla ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 maggio 2021)a.k.a. Mia Toretto nel franchise diand Fuorious anticipa che in F9 la vedremointeragire con ladi Michelle Rodriguez. Quest'estate al cinema arriverà9, il nono capitolo della saga, ma forse vi stupirà apprendere che sarà anche la prima volta in cui vedremo interagire direttamente Mia e, ovvero i personaggi die Michelle Rodriguez. Il franchise di, pur essendo composto principalmente da imponenti figure maschili, ha avuto anche la sua dose di personaggi femminili badass, dalle già nominate Mia ealla ...

