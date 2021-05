“È la prima volta che capita!”. L’eredità, Flavio Insinna imbarazzato per la strana richiesta del campione Gianluca: “Va bene, ci penso io…” (Di venerdì 7 maggio 2021) Un’altra gran bella puntata de L’eredità, il programma condotto da Flavio Insinna. Siamo nella serata di giovedì 6 aprile 2021. Il campione del giorno è Gianluca e proprio il giovane, durante la ghigliottina, al momento di capire se la risposta scritta sul cartellino fosse quella esatta e non riuscendo a trovare il nesso tra la parola data come risposta e uno dei cinque indizi, ha detto a Flavio Insinna: “Illuminami tu”. Naturalmente, ascoltato queste parole il conduttore de L’eredità è scoppiato a ridere commentando: “Nessuno mi aveva mai chiesto di illuminarlo! Fare l’elettricista è sempre stato il mio sogno”. Purtroppo niente da fare per Gianluca: alla fine non ce l’ha fatta il campione Gianluca a ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Un’altra gran bella puntata de, il programma condotto da. Siamo nella serata di giovedì 6 aprile 2021. Ildel giorno èe proprio il giovane, durante la ghigliottina, al momento di capire se la risposta scritta sul cartellino fosse quella esatta e non riuscendo a trovare il nesso tra la parola data come risposta e uno dei cinque indizi, ha detto a: “Illuminami tu”. Naturalmente, ascoltato queste parole il conduttore deè scoppiato a ridere commentando: “Nessuno mi aveva mai chiesto di illuminarlo! Fare l’elettricista è sempre stato il mio sogno”. Purtroppo niente da fare per: alla fine non ce l’ha fatta ila ...

