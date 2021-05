DIRETTA F1, GP Spagna LIVE: Ferrari in spolvero con gomma soft, Leclerc 3° dietro alle Mercedes (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.43 LECLEEEEEEEERC! 1:22.953 al primo passaggio. Stesso crono di Bottas al lancio della simulazione di passo gara. Chiaramente non conosciamo i carichi di benzina a bordo. 15.42 Troppo alto 1:24.5 per Carlos Sainz su gomma rossa come le due Mercedes. 15.41 Bottas inizia con 1:22.9, Hamilton risponde in 1:23.2. Il finlandese sembra essere il più veloce. 15.40 Da segnalare anche che le temperature non sono torride e questa condizione rappresenta sicuramente un beneficio per la Ferrari. Il weekend è iniziato bene dopo le criticità avute in Portogallo. 15.38 Stamattina le due Ferrari si erano distinte con gomma media sul giro secco, vedremo come risponderanno Leclerc e Sainz in questo frangente. 15.37 I due ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.43 LECLEEEEEEEERC! 1:22.953 al primo passaggio. Stesso crono di Bottas al lancio della simulazione di passo gara. Chiaramente non conosciamo i carichi di benzina a bordo. 15.42 Troppo alto 1:24.5 per Carlos Sainz surossa come le due. 15.41 Bottas inizia con 1:22.9, Hamilton risponde in 1:23.2. Il finlandese sembra essere il più veloce. 15.40 Da segnalare anche che le temperature non sono torride e questa condizione rappresenta sicuramente un beneficio per la. Il weekend è iniziato bene dopo le criticità avute in Portogallo. 15.38 Stamattina le duesi erano distinte conmedia sul giro secco, vedremo come risponderannoe Sainz in questo frangente. 15.37 I due ...

