DAYDREAMER, anticipazioni puntata di lunedì 10 e martedì 11 maggio 2021 (Di venerdì 7 maggio 2021) anticipazioni puntata di DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di lunedì 10 e martedì 11 maggio 2021 su Canale 5: Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata di giovedì 6 e venerdì 7 maggio 2021 Emre crede che l’appoggio di Muzaffer sarà importante per spingere Ceycey a lasciare la casa di Mevkibe e Nihat, offrendo in cambio diversi benefici all’interno dell’azienda. Ceycey scopre l’evidente raggiro solo in seguito: Muzaffer infatti siede al tavolo della squadra creativa al contrario di lui che, con dieci anni di gavetta sulle spalle, porta ancora i caffè agli altri… Aziz lascia Mihriban. L’uomo intende partire alla volta di Amsterdam, mentre lei è disperata e piange sulla spalla di ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 7 maggio 2021)di– Le Ali del Sogno di10 e11su Canale 5: Leggi anche:di giovedì 6 e venerdì 7Emre crede che l’appoggio di Muzaffer sarà importante per spingere Ceycey a lasciare la casa di Mevkibe e Nihat, offrendo in cambio diversi benefici all’interno dell’azienda. Ceycey scopre l’evidente raggiro solo in seguito: Muzaffer infatti siede al tavolo della squadra creativa al contrario di lui che, con dieci anni di gavetta sulle spalle, porta ancora i caffè agli altri… Aziz lascia Mihriban. L’uomo intende partire alla volta di Amsterdam, mentre lei è disperata e piange sulla spalla di ...

