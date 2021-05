Covid Liguria, superati i centomila casi da inizio emergenza. Ma la curva ora scende (Di venerdì 7 maggio 2021) La In Liguria sono 133 i nuovi casi positivi al Covid - 19 registrati nelle ultime 24 ore. I casi totali da inizio emergenza salgono così a100.661. In discesa gli attualmente positivi ( - 106 rispetto ... Leggi su lanazione (Di venerdì 7 maggio 2021) La Insono 133 i nuovipositivi al- 19 registrati nelle ultime 24 ore. Itotali dasalgono così a100.661. In discesa gli attualmente positivi ( - 106 rispetto ...

Advertising

qn_lanazione : Covid Liguria, superati i centomila casi da inizio emergenza. Ma la curva ora scende - giovcusumano : RT @matteomacor: oggi coreografia in cantiere con i colori ufficiali di @CambiamoConToti, superato con stile il collega #Fontana, Liguria-L… - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, percentuale di somministrazioni rispetto alle dosi consegnate. Regione con percen… - _mau_ra : RT @matteomacor: oggi coreografia in cantiere con i colori ufficiali di @CambiamoConToti, superato con stile il collega #Fontana, Liguria-L… - ansa_liguria : In reparto covid aria infetta può arrivare a 1% aria pulita -