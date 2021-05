Caso Durigon, l’affondo M5s contro il leghista: «Draghi deve togliergli l’incarico nel governo» (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo l’interrogazione parlamentare presentata ieri dal segretario di Sinistra Italiana, Nicola Frantoianni, anche il M5s si muove sul Caso Durigon. I deputati pentastellati hanno presentato una mozione alla Camera per chiedere la revoca della nomina nei confronti del sottosegretario leghista al Mef, a seguito dell’inchiesta di Fanpage da cui emergono «parole inappropriate circa l’indagine della magistratura che riguarda il partito a cui appartiene». I firmatari del M5S chiedono al governo di «avviare immediatamente le procedure di revoca, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, della nomina a Sottosegretario di Stato» di Durigon. «Riferendosi all’indagine sui presunti fondi occulti della Lega – ricorda il M5s – e sui 49 milioni di rimborsi ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo l’interrogazione parlamentare presentata ieri dal segretario di Sinistra Italiana, Nicola Frantoianni, anche il M5s si muove sul. I deputati pentastellati hanno presentato una mozione alla Camera per chiedere la revoca della nomina nei confronti del sottosegretarioal Mef, a seguito dell’inchiesta di Fanpage da cui emergono «parole inappropriate circa l’indagine della magistratura che riguarda il partito a cui appartiene». I firmatari del M5S chiedono aldi «avviare immediatamente le procedure di revoca, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, della nomina a Sottosegretario di Stato» di. «Riferendosi all’indagine sui presunti fondi occulti della Lega – ricorda il M5s – e sui 49 milioni di rimborsi ...

ciropellegrino : #Draghi non può fare finta di niente su #Durigon. L'inchiesta di @fanpage è il primo caso su cui il premier farà ca… - fanpage : Il caso #Durigon arriva in Parlamento - ciropellegrino : «Su #Durigon più che una bufera un venticello», dice #Salvini la cui idea è : «Vicenda uscita per sviare sul caso… - Italia_Notizie : Caso Durigon, il M5s vuole le dimissioni del sottosegretario della Lega: presentata alla Camera la mozione per la r… - alba90yt : RT @ErmannoKilgore: Ottimo il #M5S riparte… -