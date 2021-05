Calcio: Anche Benitez in corsa per la panchina del Tottenham (Di venerdì 7 maggio 2021) In Premier ha già allenato Liverpool, Chelsea e Newcastle LONDRA (INGHILTERRA) - C'è Anche Rafa Benitez in corsa per la panchina del Tottenham dopo l'esonero di Mourinho il mese scorso. Secondo l'"... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) In Premier ha già allenato Liverpool, Chelsea e Newcastle LONDRA (INGHILTERRA) - C'èRafainper ladeldopo l'esonero di Mourinho il mese scorso. Secondo l'"...

Advertising

pisto_gol : La Roma che non ti aspetti: segna 3 gol -5 in due partite-costruisce almeno tre palle-gol clamorose, gioca un buon… - PBPcalcio : Un #Marino (ds udinese) di fuoco a #Sky: “A fine p. tempo c’è stato un assalto da parte dei tesserati e dei dirigen… - pisto_gol : Quello dell’Inter è anche il primo scudetto nella storia del calcio italiano vinto da una proprietà straniera: la f… - CJuadrado : @giacomo1994_ Dopo la pagliacciata di quando gli han fatto scrivere un dossier per risollevare il calcio giovanile… - sportli26181512 : 'Tottenham, anche Benitez in corsa per la panchina': Come riporta l'Evening Standard, gli Spurs starebbero valutand… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Anche Calcio: Anche Benitez in corsa per la panchina del Tottenham In Premier ha già allenato Liverpool, Chelsea e Newcastle LONDRA (INGHILTERRA) - C'è anche Rafa Benitez in corsa per la panchina del Tottenham dopo l'esonero di Mourinho il mese scorso. Secondo l'"Evening Standard", sfumati gli obiettivi Nagelsmann e Ten Haag e vista la difficoltà di ...

Inter, Zhang taglia il budget: l'obiettivo del presidente nerazzurro Il tecnico ha un contratto fino al 30 giugno 2022, ma nel calcio c'è sempre bisogno di parlare ... Allo stesso tempo, però, ha chiesto di dare continuità al progetto e anche di attuare una politica di ...

Calcio. Anche Giancarlo Delfino ricorda Marco Parascosso: "Si è fatto benvolere da tutti" SvSport.it Calcio: Balata, ‘Coppa Italia? Non conosco motivazioni decisione Lega A’ Condividi questo articolo:Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “La nuova Coppa Italia? Non conosco le motivazioni sottese a tale decisione di Lega A. La competizione è sempre stata gestita dalla Lega nazionale ...

Mercato Milan: per la fascia destra c’è Trincao. Può partire in prestito Mercato Milan: occasione Trincao. Il Barcellona pensa al prestito, ma c'è anche la Roma Al momento del suo arrivo a Barcellona lo scorso giugno, Francisco ...

In Premier ha già allenato Liverpool, Chelsea e Newcastle LONDRA (INGHILTERRA) - C'èRafa Benitez in corsa per la panchina del Tottenham dopo l'esonero di Mourinho il mese scorso. Secondo l'"Evening Standard", sfumati gli obiettivi Nagelsmann e Ten Haag e vista la difficoltà di ...Il tecnico ha un contratto fino al 30 giugno 2022, ma nelc'è sempre bisogno di parlare ... Allo stesso tempo, però, ha chiesto di dare continuità al progetto edi attuare una politica di ...Condividi questo articolo:Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “La nuova Coppa Italia? Non conosco le motivazioni sottese a tale decisione di Lega A. La competizione è sempre stata gestita dalla Lega nazionale ...Mercato Milan: occasione Trincao. Il Barcellona pensa al prestito, ma c'è anche la Roma Al momento del suo arrivo a Barcellona lo scorso giugno, Francisco ...