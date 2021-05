Baronissi | ‘Un fiore per le mamme’ | il Comune realizza l’aiuola della ricerca

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “Unper le mamme” è l’iniziativa promossa daldi, in collaborazione con i fioristicittà, per donare, domenica 9 maggio, una tutte le mamme, nei tre punti allestiti al ParcoRinascita e lungo Corso Garibaldi. Nasce inoltre l’“aiuola” in Villa Comunale, con le azalee dell’Airc. Ildisostiene lae lo fa acquistando le azalee, molto più di uno splendido, preziosa alleatasalute al femminile che, dal 1984 ad oggi, ha contribuito a migliorare la qualità di vita delle donne ...