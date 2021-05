Advertising

sehmagazine : Antilai e Pesto sono i vincitori del @redbullbcone Italy Cypher 2021. La migliore b-girl e il migliore b-boy rappre… - DietrolaNotizia : Antilai e Pesto sono i vincitori del Red Bull BC One Italy Cypher 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Antilai Pesto

S&H Magazine

A trionfare sono stati loro, Anti e: i due talenti che hanno sfidato tutti i loro avversari uno ad uno, diventando così i vincitori del Red Bull BC One Cypher Italy 2021.SANDRINI a.k.a.Fra questi Stefano Beltrame, in arte, nato a Savona nel 1997: ha vinto numerosi Battle ... B - Girl: Elettra, Arizona,, Queenbridge,Tazz, Alessandrina, Lexy, Solid: ecco i nomi delle otto ...Energia, adrenalina e passione: è tutto pronto per l’edizione 2021 del Red Bull BC One Italy Cypher e i ragazzi sono carichi di energia per sfidarsi in battle 1vs1 ad eliminazione diretta.Si è svolta all’Alcatraz di Milano, la battle di breaking più famosa d’Italia, dove 24 breaker tra b-girl e b-boy, si sono sfidati con passione, dedizione, adrenalina ...