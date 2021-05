Anche a maggio il phon Dyson a 2 euro da Mediaworld ma è il solito raggiro (Di venerdì 7 maggio 2021) In questa primavera 2021 ci stanno facendo compagnia, nostro malgrado, più annunci social del phon Dyson a 2 euro da Mediaworld. In particolar modo su Facebook, molti utenti visualizzano gli inviti ad approfittare della speciale promozione della catena di elettronica che propone il costoso prodotto ad un costo irrisorio, in particolare ad alcune clienti. Va precisato subito che si tratta di una truffa, esattamente come analizzato Anche durante il mese di aprile. Considerando che il post condiviso sulle bacheche ha una nuova veste, se vogliamo ancora più accattivante, ecco che vale proprio la pena sottolineare come stare alla larga da qualsiasi pericolo. Pura utopia è credere che il phon Dyson a 2 euro da Mediaworld sia realtà. Si ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) In questa primavera 2021 ci stanno facendo compagnia, nostro malgrado, più annunci social dela 2da. In particolar modo su Facebook, molti utenti visualizzano gli inviti ad approfittare della speciale promozione della catena di elettronica che propone il costoso prodotto ad un costo irrisorio, in particolare ad alcune clienti. Va precisato subito che si tratta di una truffa, esattamente come analizzatodurante il mese di aprile. Considerando che il post condiviso sulle bacheche ha una nuova veste, se vogliamo ancora più accattivante, ecco che vale proprio la pena sottolineare come stare alla larga da qualsiasi pericolo. Pura utopia è credere che ila 2dasia realtà. Si ...

Advertising

virginiaraggi : Roma ricorda il giudice Rosario Livatino, 'il giudice ragazzino' vittima della mafia. Il magistrato sarà beatificat… - sole24ore : ?? Per muoversi basterà l'attestato di vaccinazione, il certificato di guarigione o un tampone negativo. L’ordinanza… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi ha avuto una conversazione telefonica con la Cancelliera della Repubblica Federale di Ge… - FBusbani : RT @TgrRai: ? #Covid, dal 10 maggio potranno vaccinarsi anche i 50enni. Scende ancora il numero degli accessi in terapia intensiva, 11.807… - elenoirebartoli : RT @Radio1Rai: Duecento anni fa, il 5 maggio del 1821, #Napoleone #Bonaparte moriva in esilio a Sant' Elena. Tante le iniziative, le mostre… -