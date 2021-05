Accuse di stupro a Ciro Grillo, l’amico della presunta vittima: “Dopo quella notte lei era un’altra” (Di venerdì 7 maggio 2021) Sul caso di presunto stupro della studentessa italo-svedese, Silvia, da parte di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia in Sardegna nel 2019, su cui ha indagato la procura del Tempo di Pausania prima di chiudere le indagini la scorsa settimana, emergono nuovi elementi. Come la testimonianza di un compagno di liceo di Silvia e della sua amica Roberta che riporta Repubblica. Il ragazzo era con le due giovani, all’epoca diciannovenni, quella sera al Billionarie, in Costa Smeralda, e le avrebbe riviste anche due giorni Dopo. Quando, ha raccontato a fine agosto 2019 ai carabinieri della compagnia Duomo di Milano e poi un anno Dopo a Tempio di Pausania, “Silvia era sconvolta”. quella ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 maggio 2021) Sul caso di presuntostudentessa italo-svedese, Silvia, da parte di, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia in Sardegna nel 2019, su cui ha indagato la procura del Tempo di Pausania prima di chiudere le indagini la scorsa settimana, emergono nuovi elementi. Come la testimonianza di un compagno di liceo di Silvia esua amica Roberta che riporta Repubblica. Il ragazzo era con le due giovani, all’epoca diciannovenni,sera al Billionarie, in Costa Smeralda, e le avrebbe riviste anche due giorni. Quando, ha raccontato a fine agosto 2019 ai carabiniericompagnia Duomo di Milano e poi un annoa Tempio di Pausania, “Silvia era sconvolta”....

