“Zaia mi ha denunciato? Continuerò a dire che mi sta sul c… ”

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il comico Natalino Balasso racconta su Facebook di aver saputo di una querela da parte dima di non conoscerne il motivo. Ma aggiunge di non aver nessuna intenzione di smettere di criticarlo Balasso aveva spiegato in un post su Facebook che la notifica gli è arrivata solo ora e che non lavora da tempo, per cui per lui sarà un problema un eventuale risarcimento: Lucachiede ai suoi avvocati (mesi fa ma la notifica mi giunge solo ora) di chiedere al giudice di indagare su di me nel caso qualcosa che probabilmente ho detto e che però non so cos’è (nell’atto non lo dicono) abbia recato offesa a lui. Adesso io, che a differenza dinon lavoro da un anno, devo mettermi a telefonare e a scrivere, insomma a perdere tempo, non per difendermi da qualcosa, ma solo per capire da cosa dovrei difendermi. Prima o poi lo verrò a sapere. ...