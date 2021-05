Venus Club, il programma su Italia 1: conduttrice e cast (Di giovedì 6 maggio 2021) Un late show tutto al femminile, ambientato in un locale ricostruito in studio con tanto di cocktail e resident band. La nuova offerta della terza serata di Italia 1 è Venus Club, il programma che segna il ritorno da conduttrice su Mediaset di Lorella Boccia, in onda dal 6 maggio 2021. La ballerina, infatti, dopo esserci classificata settima ad Amici 12, ha preso parte ai corpi di ballo di numerosi programmi tv, arrivando a condurre Colorado. Boccia (che ha anche recitato nei film “Third person” e “Step Up: All In”), è poi diventata volto di Real Time, dove per due anni ha condotto il talk show Rivelo. Ora, il suo ritorno a Mediaset, in un programma in cui accoglierà con confidenza e simpatia alcune delle donne della musica e dello spettacolo più amate dal pubblico, ma anche volti ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 6 maggio 2021) Un late show tutto al femminile, ambientato in un locale ricostruito in studio con tanto di cocktail e resident band. La nuova offerta della terza serata di1 è, ilche segna il ritorno dasu Mediaset di Lorella Boccia, in onda dal 6 maggio 2021. La ballerina, infatti, dopo esserci classificata settima ad Amici 12, ha preso parte ai corpi di ballo di numerosi programmi tv, arrivando a condurre Colorado. Boccia (che ha anche recitato nei film “Third person” e “Step Up: All In”), è poi diventata volto di Real Time, dove per due anni ha condotto il talk show Rivelo. Ora, il suo ritorno a Mediaset, in unin cui accoglierà con confidenza e simpatia alcune delle donne della musica e dello spettacolo più amate dal pubblico, ma anche volti ...

