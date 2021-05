Un passo dal cielo, Omaggio a Vivaldi o Il presidente? La tv del 6 maggio (Di giovedì 6 maggio 2021) Per la prima serata in tv, giovedì 6 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Un passo dal cielo”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Il confine. Parte 1 e parte 2”. Nel primo, Federica è una ragazza giovane, bella e cieca. E quando suo padre viene ritrovato senza vita, Vincenzo e Francesco dovranno entrare nel mondo silenzioso e tormentato di un sonnacchioso paese di confine, dove rivalità antiche si scontrano con amori segreti. Nel secondo, un ritorno inatteso sconvolge la vita di Manuela e Vincenzo, mentre Francesco si avvicina lentamente alla verità su Emma, proprio quando il suo rapporto con Dafne e la piccola Lara arriva a una svolta. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Anni 20”, condotto da Francesca Parisella. Servizi, reportage, storie, interviste ed inchieste sui temi di attualità politica, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 6 maggio 2021) Per la prima serata in tv, giovedì 6su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Undal”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Il confine. Parte 1 e parte 2”. Nel primo, Federica è una ragazza giovane, bella e cieca. E quando suo padre viene ritrovato senza vita, Vincenzo e Francesco dovranno entrare nel mondo silenzioso e tormentato di un sonnacchioso paese di confine, dove rivalità antiche si scontrano con amori segreti. Nel secondo, un ritorno inatteso sconvolge la vita di Manuela e Vincenzo, mentre Francesco si avvicina lentamente alla verità su Emma, proprio quando il suo rapporto con Dafne e la piccola Lara arriva a una svolta. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Anni 20”, condotto da Francesca Parisella. Servizi, reportage, storie, interviste ed inchieste sui temi di attualità politica, ...

