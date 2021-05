Ufficiale Ubuntu 21 04 “Hirsute Hippo” | supporto per Microsoft SQL Server ed integrazione Microsoft Active Directory

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 6 maggio 2021) È arrivato21.04 “”, la tanto attesa nuova versione del sistema operativo basato su Linux che propone l’nativa con, la grafica Wayland e ilperSQL. Canonical ha recentemente rilasciato21.04 “”, la nuova versione del noto sistema operativo basato su Linux. Tra le principali novità presenti in questa versione troviamo l’nativa con, l’uso di Wayland come impostazione predefinita e un SDK per lo sviluppo ...