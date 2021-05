Tokyo2020, accordo Cio con Pfizer e BioNTech per vaccino agli atleti (Di giovedì 6 maggio 2021) LOSANNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Il Cio ha annunciato la sottoscrizione di un memorandum d’intesa con Pfizer e BioNTech per la donazione di dosi del vaccino contro il Covid-19 per coloro che prenderanno parte ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici. Le dosi saranno distribuite attraverso i Comitati nazionali, che si coordineranno con i propri governi. Da Cio e Ipc (il Comitato paralimpico internazionale, ndr) l’input a incoraggiare atleti, dirigenti e altri soggetti che saranno coinvolti a Tokyo2020 a vaccinarsi prima di volare per il Giappone, “non solo per contribuire a un ambiente sicuro ai Giochi, ma anche per rispetto della popolazione locale”. Da Losanna si aspettano che “una significativa quota di partecipanti” sarà vaccinata prima dell’arrivo a Tokyo. “Questa donazione di vaccini è un altro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 maggio 2021) LOSANNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Il Cio ha annunciato la sottoscrizione di un memorandum d’intesa conper la donazione di dosi delcontro il Covid-19 per coloro che prenderanno parte ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici. Le dosi saranno distribuite attraverso i Comitati nazionali, che si coordineranno con i propri governi. Da Cio e Ipc (il Comitato paralimpico internazionale, ndr) l’input a incoraggiare, dirigenti e altri soggetti che saranno coinvolti aa vaccinarsi prima di volare per il Giappone, “non solo per contribuire a un ambiente sicuro ai Giochi, ma anche per rispetto della popolazione locale”. Da Losanna si aspettano che “una significativa quota di partecipanti” sarà vaccinata prima dell’arrivo a Tokyo. “Questa donazione di vaccini è un altro ...

