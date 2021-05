Supreme apre a Milano (Di giovedì 6 maggio 2021) : il 6 maggio l’inaugurazione dello store in corso Garibaldi, nei pressi di piazza san Simpliciano. 6 maggio 2021, , la città della moda che fino a questo momento era orfana di una marca così importante e significativa. In realtà l’apertura dello store doveva avvenire prima, ma l’emergenza sanitaria e le restrizioni hanno costretto al rinvio. Il flagship store Supreme a Milano si trova in corso Garibaldi, nei pressi di piazza San Simpliciano. Di fatto nel cuore della città, e questo indica che Supreme punta forte sulla città della moda. La maglia celebrativa Supreme ha deciso di festeggiare l’apertura dello store a Milano con una maglia celebrativa: sulla T-Shirt è stampata l’Ultima Cena di Leonardo da Vinci. Un omaggio al genio e alla città. La campagna di ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 6 maggio 2021) : il 6 maggio l’inaugurazione dello store in corso Garibaldi, nei pressi di piazza san Simpliciano. 6 maggio 2021, , la città della moda che fino a questo momento era orfana di una marca così importante e significativa. In realtà l’apertura dello store doveva avvenire prima, ma l’emergenza sanitaria e le restrizioni hanno costretto al rinvio. Il flagship storesi trova in corso Garibaldi, nei pressi di piazza San Simpliciano. Di fatto nel cuore della città, e questo indica chepunta forte sulla città della moda. La maglia celebrativaha deciso di festeggiare l’apertura dello store acon una maglia celebrativa: sulla T-Shirt è stampata l’Ultima Cena di Leonardo da Vinci. Un omaggio al genio e alla città. La campagna di ...

Advertising

moneypuntoit : ?? Negozio Supreme apre a Milano, ma non tutti possono entrare: come funziona ?? - MiTomorrow : Oggi apre il negozio che fa impazzire i teenagers e non solo: ecco dove ? #milano #negozio #ragazzi #supreme - sincronette79 : RT @SkyTG24: Milano, Supreme apre oggi primo negozio: t-shirt per celebrare evento - SkyTG24 : Milano, Supreme apre oggi primo negozio: t-shirt per celebrare evento - clevermelon : no supreme apre a Milano no ma perché questa sciagura dopo anni che ci eravamo liberati di sta moda oscena -