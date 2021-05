Superbonus, ad oggi 13 mila interventi per 1,6 miliardi di euro (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Sono quasi 13 mila gli interventi legati al Superbonus al 110% – per un ammontare corrispondente a oltre 1,6 miliardi di euro – secondo gli ultimi dati del monitoraggio congiunto di ENEA e MISE aggiornato al 28 aprile 2021. Rispetto alla precedente pubblicazione del 13 aprile, viene fatto notare durante l’evento organizzato da ANCE con tutta la filiera delle costruzioni per chiedere la conferma e la semplificazione del provvedimento, si osserva un significativo aumento del 26,8% in sole due settimane in termini di numero e del 36% per importo. Tra le diverse tipologie, solo il 9,8% degli interventi attivati si riferisce ai condomini. Tuttavia, si è osservata una significativa crescita di questa tipologia, che dall’inizio di febbraio ha visto crescere di quasi 6 volte il ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Sono quasi 13glilegati alal 110% – per un ammontare corrispondente a oltre 1,6di– secondo gli ultimi dati del monitoraggio congiunto di ENEA e MISE aggiornato al 28 aprile 2021. Rispetto alla precedente pubblicazione del 13 aprile, viene fatto notare durante l’evento organizzato da ANCE con tutta la filiera delle costruzioni per chiedere la conferma e la semplificazione del provvedimento, si osserva un significativo aumento del 26,8% in sole due settimane in termini di numero e del 36% per importo. Tra le diverse tipologie, solo il 9,8% degliattivati si riferisce ai condomini. Tuttavia, si è osservata una significativa crescita di questa tipologia, che dall’inizio di febbraio ha visto crescere di quasi 6 volte il ...

