Spalletti è allenatore vero ma non va preso solo per il 4-2-3-1 ed evitare la rifondazione (Di giovedì 6 maggio 2021) Se, come sembra, il Napoli prenderà Spalletti (che, sia chiaro, stimo tantissimo in quanto allenatore e uomo vero, non come tanti finti “masanielli” passati da queste parti…) perché adotta un sistema di gioco già “nelle corde” della squadra e, pertanto, il suo eventuale arrivo permetterà di confermare gran parte della rosa attuale e di fare così soltanto pochi innesti, ancora una volta la società decide di adottare una linea “conservativa” e di rimandare, per l’ennesima volta, la rifondazione dell’organico. Errare humanum est, perseverare diabolicum! Per la seconda volta in tre anni la finale di Champions League vedrà contrapposte due squadre inglesi e se l’Arsenal dovesse ribaltare l’1-2 dell’andata lo stesso dicasi anche per la finale di Europa League. Tuchel (un tedesco) disputerà la seconda finale consecutiva di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 maggio 2021) Se, come sembra, il Napoli prenderà(che, sia chiaro, stimo tantissimo in quantoe uomo, non come tanti finti “masanielli” passati da queste parti…) perché adotta un sistema di gioco già “nelle corde” della squadra e, pertanto, il suo eventuale arrivo permetterà di confermare gran parte della rosa attuale e di fare così soltanto pochi innesti, ancora una volta la società decide di adottare una linea “conservativa” e di rimandare, per l’ennesima volta, ladell’organico. Errare humanum est, perseverare diabolicum! Per la seconda volta in tre anni la finale di Champions League vedrà contrapposte due squadre inglesi e se l’Arsenal dovesse ribaltare l’1-2 dell’andata lo stesso dicasi anche per la finale di Europa League. Tuchel (un tedesco) disputerà la seconda finale consecutiva di ...

