Smart home | i migliori gadget che puoi controllare con la tua voce

(Di giovedì 6 maggio 2021) Lanon è più soltanto un'idea dei film di fantascienza. Secondo una ricerca Canalys, entro la fine del 2021 saranno in funzione nelle case 163 milioni dispeaker, gli altoparlanti con assistente vocale: un giorno verranno usati per fare soprattutto voice shopping, ma intanto anche gli elettrodomestici di casa sono diventati più intelligenti e interconnessi tra loro, creando un network di dispositivi che tuin ogni momento, anche quando sei fuori casa, con un comando vocale. Basta regolare le giuste impostazioni efar fare tutto senza muovere un dito: basta impartire l'ordine giusto per dire al termostato di riscaldare l'abitazione, far partire la lavatrice, chiedere al frigo di ordinare cosa manca o collegarsi con le videocamere di sicurezza per ...

PescaAngela : RT @LolloNicolao: Anche le polizze assicurative devono adattarsi ai tempi che corrono. Quello che concerne le attività digitali diventa cos… - C_Randieri : Le soluzioni messe a punto da Intellisystem Technologies permettono il controllo da remoto dei dispositivi di casa - Intellisystem_ : Le soluzioni messe a punto da Intellisystem Technologies permettono il controllo da remoto dei dispositivi di casa - vlnicolao : RT @LolloNicolao: Anche le polizze assicurative devono adattarsi ai tempi che corrono. Quello che concerne le attività digitali diventa cos… - QBerg_QPoint : ?? #OsservatorioTech 04/2021 - Contributi positivi all’indice dei #Prezzi vengono da: - Telefonia e Dispositivi Mobi… -

Ultime Notizie dalla rete : Smart home

Sky Tg24

... dopo che la fibra ottica FTTH (Fiber To The, fibra fino a casa) è già disponibile da più di 2 ... requisito indispensabile per loworking e la didattica a distanza. Open Fiber (operatore ...... grazie all'operatore partner WINDTRE, ha attivato il primo cliente su rete FTTH (Fiber To The,... Rocchetta Ligure diventae cambia passo: telelavoro, didattica a distanza, telemedicina, ...Macchina del caffè, porta, frigorifero: la tecnologia ha reso intelligente gli elettrodomestici, che adesso rispondono ai nostri ordini ...15:44:30 Il Comune di Maddaloni, aderisce al protocollo d’intesa con la società Remunero che garantisce un premio agli utenti in regola con la Tassa rifiuti nell’ambito del progetto “Smart and Green R ...