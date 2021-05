Shevchenko | “Spero che il Milan possa tornare in Champions” | News

Advertising

PianetaMilan : - milansette : Shevchenko: 'Spero che i tifosi del Milan possano tornare a godersi la Champions' - sportli26181512 : Shevchenko: 'Spero che i tifosi del Milan possano tornare a godersi la Champions': Andriy Shevchenko, attuale ct de… - MilanNewsit : Shevchenko: 'Spero che i tifosi del Milan possano tornare a godersi la Champions' - sportli26181512 : Shevchenko: 'Allenare il Milan? Lo spero. Maradona dopo Istanbul mi disse... ' -

Ultime Notizie dalla rete : Shevchenko Spero

auspica di rivedere il Milan in Champions. Sente spesso Maldini e sogna di guidare un club. Superlega bocciata dall'ex attaccante. Andriyè uno dei più grandi attaccanti della storia del Milan, non ci sono dubbi. Non a caso, è il secondo miglior marcatore in assoluto della squadra rossonera. A Milano ha vinto praticamente ...Commenta per primo Andriysi racconta. Nel corso di un'intervista a Repubblica , l'attuale ct dell'Ucraina spiega: '...per i tifosi che l'assenza sia finita. Maldini? Ci sentiamo spesso.Andriy Shevchenko, attuale ct dell'Ucraina ma ex milanista vincitore del Pallone d'oro nel 2004, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica nel corso della quale ha ...Andriy Shevchenko ha rilasciato un'intervista a Repubblica in cui ha toccato diversi temi: dalla sua carriera fino alla sua opinione sul Milan e sul campionato italiano. L'ex bomber rossonero e attual ...