Roma: regolamento primarie centrosinistra alle limature, rush finale per candidato Pd (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag (Adnkronos) – Un sistema 'ibrido' di voto con la regolamentazione dell'on line, voto ai 16enni, due euro di contributo. Il regolamento per le primarie del centrosinistra a Roma è alla stretta finale. L'intenzione è di mettere la parola fine nella riunione di domani del tavolo di coalizione in modo da partire subito con la raccolta delle firme, presentare i candidati e garantire un mesetto di campagna elettorale fino al voto del 20 giugno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

