Roma, Mourinho può già mietere la prima vittima eccellente (Di giovedì 6 maggio 2021) Mourinho potrebbe prendere in considerazione la partenza di Lorenzo Pellegrini: sul centrocampista della Roma c’è il Liverpool di Klopp La scelta della Roma di chiudere il discorso allenatore in anticipo rispetto al termine della stagione consentirà ai giallorossi di lavorare in sinergia con José Mourinho fin da subito per comporre la rosa con cui affrontare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 6 maggio 2021)potrebbe prendere in considerazione la partenza di Lorenzo Pellegrini: sul centrocampista dellac’è il Liverpool di Klopp La scelta delladi chiudere il discorso allenatore in anticipo rispetto al termine della stagione consentirà ai giallorossi di lavorare in sinergia con Joséfin da subito per comporre la rosa con cui affrontare Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : L'@OfficialASRoma prende #Mourinho: First reaction? Shock!?? Complimenti alla Roma che è riuscita a non far sapere… - ZZiliani : Spiace comunque che il #PSG esoneri #Tuchel e Tuchel venga assunto subito dal #Chelsea, che il #Tottenham esoneri… - redazioneiene : .@Stefano_Corti85 ha raggiunto Antonio Conte per festeggiare lo scudetto dell’Inter: parrucca nuova e insieme scopr… - Marco_Gualtieri : @_Morik92_ Ma figurati...come i moralisti della Roma che parlano di Salary Cap e fanno caroselli per Mourinho a 7mln l'anno per 3 anni... - Lucachiave01 : RT @ancoracaaposta: Che poi Mourinho non potrà nemmeno usare la sua tattica 'parking the bus' perché i bus a Roma prendono fuoco -