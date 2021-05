Riapertura palestre e piscine, c’è l’ok del Governo ai protocolli: tutte le regole (Di giovedì 6 maggio 2021) Con il via libera al protocollo sullo sport, il Governo ha anche validato i protocolli per la Riapertura di piscine e palestre, dopo l’approvazione del Cts. Sono state quindi ufficializzate le date di Riapertura delle strutture, corredate con l’elenco delle regole da rispettare. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere, tenendo conto che i gestori dovranno mantenere l’elenco dei clienti per almeno 14 giorni.. Le piscine all’aperto riapriranno dal 15 maggio. All’entrata, verrà misurata la temperatura corporea. In acqua la distanza da mantenere sarà di almeno 7 metri quadri, mentre fuori dall’acqua dovrà essere assicurata un’area di almeno 10 metri quadri per ombrellone. Inoltre, la sistemazione di sedie sdraio e lettini dovrà essere effettuata con ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Con il via libera al protocollo sullo sport, ilha anche validato iper ladi, dopo l’approvazione del Cts. Sono state quindi ufficializzate le date didelle strutture, corredate con l’elenco delleda rispettare. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere, tenendo conto che i gestori dovranno mantenere l’elenco dei clienti per almeno 14 giorni.. Leall’aperto riapriranno dal 15 maggio. All’entrata, verrà misurata la temperatura corporea. In acqua la distanza da mantenere sarà di almeno 7 metri quadri, mentre fuori dall’acqua dovrà essere assicurata un’area di almeno 10 metri quadri per ombrellone. Inoltre, la sistemazione di sedie sdraio e lettini dovrà essere effettuata con ...

