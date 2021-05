Ossa di donna trovate nel Modenese | si riapre il caso della scomparsa di Paola Landini

(Di giovedì 6 maggio 2021) Ladipotrebbe essere arrivata ad una svolta:delledinel. SASSUOLO (MODENA) – Le indagini sulladipotrebbero essere molto vicine ad una svolta. Come riportato dai media locali, nelsono state rinvenute delledivicino a un poligono di tiro. La scoperta è stata fatta dagli inquirenti durante le ricerche di Alessandro Venturelli, ragazzo di 21 anni di cui non si hanno notizie dallo scorso dicembre. I resti rinvenuti, però, potrebbero appartenere alla. Sono in corso tutti gli approfondimenti dele nei prossimi giorni il ...

LE ULTIME NOTIZIE Flash Modena, di trovate vicino a poligono di tiro 6 Maggio 2021 umane sono state trovate nel primo pomeriggio di ieri dal soccorso alpino impegnato nelle ricerche ...... persona in carne e. In pratica ogni lettore sceglie un libro vivente in base ai titoli che sintetizzano la sua storia. C'è per esempio "il ragazzo gay", "il senzatetto", "il nudista", "la... Ossa umane sono state trovate nel primo pomeriggio di ieri dal soccorso alpino impegnato nelle ricerche di Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso da dicemb ...