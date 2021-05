Milano, Albertini si ritira: crescono le azioni di Lupi, ma crollano quelle di Salvini (Di giovedì 6 maggio 2021) Come anticipato da TPI, Gabriele Albertini rinuncia al ruolo di sfidante di Beppe Sala alle prossime elezioni milanesi. Da tempo era nota nei palazzi della politica la sua insofferenza nei confronti di quella frammentazione nel campo del centrodestra che aveva portato Matteo Salvini a proporne il nome, trovando però reazioni freddine in Fratelli d’Italia e Forza Italia. È pur vero che sul versante-Meloni si era dato un formale via libera al ritorno dell’ex Sindaco, ma considerandolo “in quota Lega”: posizione antipatica perché avrebbe consentito di intestare a Salvini non solo i costi della campagna elettorale, ma anche il prezzo politico di una sconfitta che i sondaggi davano per probabile. Silvio Berlusconi, una volta dimesso dal San Raffaele, ha invece telefonato varie volte ad Albertini, che – si ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 maggio 2021) Come anticipato da TPI, Gabrielerinuncia al ruolo di sfidante di Beppe Sala alle prossime elezioni milanesi. Da tempo era nota nei palazzi della politica la sua insofferenza nei confronti di quella frammentazione nel campo del centrodestra che aveva portato Matteoa proporne il nome, trovando però refreddine in Fratelli d’Italia e Forza Italia. È pur vero che sul versante-Meloni si era dato un formale via libera al ritorno dell’ex Sindaco, ma considerandolo “in quota Lega”: posizione antipatica perché avrebbe consentito di intestare anon solo i costi della campagna elettorale, ma anche il prezzo politico di una sconfitta che i sondaggi davano per probabile. Silvio Berlusconi, una volta dimesso dal San Raffaele, ha invece telefonato varie volte ad, che – si ...

